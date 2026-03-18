2020年11月に名古屋市のポーカー店「じゃんけんポーカー」の店長井上遥樹さん＝当時（25）＝が自殺したのは、長時間労働や暴行などが原因だとして、遺族が運営会社や上司らに約1億600万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁は18日、計約1億160万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決によると、井上さんは20年10月に上司から蹴られるなどの暴行を受けた上、同月に70時間を超える時間外労働があったことによる心理的負荷