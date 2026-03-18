48年前に神奈川県小田原市の自宅から行方不明になり、北朝鮮に拉致された可能性があるとされていた男性が国内で見つかったことがわかりました。国内で生存が確認されたのは杉山朋也さん（85）です。1978年、当時38歳だった杉山さんは神奈川県小田原市の自宅からいなくなり、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の1人とされていました。警察によりますと、2025年12月、杉山さんとみられる男性を発見し、聞き取りなど