東京都の都立公園などで今年度、倒木が85件あったことが明らかになりました。東京都は2025年度、都立公園や動物園などで倒木が85件発生していたことを明らかにしました。今月7日と8日、世田谷区の都立砧公園で桜の木などの倒木が相次ぎ、けが人が出ました。東京都によりますと、都が管理する公園、動物園など97か所で年に1回、樹木を点検し、結果に応じて樹木医による診断を行っているほか、職員が毎日樹木の状況を確認しています