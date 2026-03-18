若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。3月17日（火）に放送された同番組では、ゲストにM!LK・塩粼太智が登場。そのなかで、二人ならではの“悩み”を共有する場面があった。【映像】若槻千夏「私たち損してるよね？」 同じ“特徴”を持った男性アイドルと悩みを共有冒頭から「若槻さんと会ってみたかった！」という塩粼に