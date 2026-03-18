『横濱ハーバー』などの洋菓子を販売しているありあけは、2026年3月19日にグランドオープンする複合施設「BASEGATE横浜関内」内に、新店舗『横濱ハーバースタジアムBASEGATE横浜関内店』をオープンします。それに合わせて、記念イベントやキャンペーンを実施予定です。新商品やグッズも登場 3月19日の新店舗オープンを記念して、限定商品の販売やイベントが実施されます。・オープニングキャンペーン（３月19日から3月22日まで）