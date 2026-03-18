3月17日、TISSOT（ティソ：スウォッチグループジャパン株式会社）は、4月18にIGアリーナ（愛知県名古屋市）で行われる『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1リーグ戦第33節の名古屋ダイヤモンドドルフィンズvs滋賀レイクスの試合で、冠スポンサーになることを発表した。 ティソは1853年の創業から170年以上にわたり、さまざまな革新的な技術の開発と熟練の職人の技術による、より素