Riot Gamesおよび『VALORANT Challengers Japan 2026』実行委員会は、タクティカルFPS『VALORANT』の公式大会『VALORANT Challengers Japan 2026』の大会応援ソングとして、手越祐也が作詞・ボーカルを務めるロックバンド「T.N.T」の書き下ろし楽曲「RADIANT」（レディアント）が起用されることを発表した。あわせて、T.N.Tが本大会の「応援サポーター」に就任したことも明らかになった。 （関連：【画像】手