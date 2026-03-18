Lucky Kilimanjaroの新曲「朝日」が、4月6日24時から放送のTVアニメ『LIAR GAME』のエンディングテーマに起用される。 （関連：Lucky Kilimanjaroがライブを通して見せた奇跡のような光景多様な“繋がり”を肯定するバンドの精神性） 本アニメは、2005～2015年に『週刊ヤングジャンプ』にて連載された甲斐谷忍による同名漫画が原作。Lucky Kilimanjaroにとって、アニメのエンディングテー