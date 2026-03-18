（新竹中央社）北部・新竹市の高虹安（こうこうあん）市長は17日、茨城県つくば市を訪問し、同市の五十嵐立青市長と面会した。新竹市政府は、テクノロジーに力を入れる都市の市長同士が、イノベーションや産業の発展などについて意見を交わしたとしている。高氏は16日から訪日。つくば市の他、宮城県や仙台市、東北大学、研究機関などを訪問するとしている。報道資料によると高氏は五十嵐氏との面会で、日本は長年、台湾の旅行客に