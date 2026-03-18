（台南中央社）三井不動産が南部・台南市で開発を進めていた「三井アウトレットパーク台南」の第2期エリアが17日、プレオープンした。視察に訪れた黄偉哲（こういてつ）市長は、市内で新たな大型商業施設が相次いで開業していることに触れ、買い物やレジャーの選択肢が増えるだけでなく、都市全体の商業力や魅力の向上につながると期待を示した。黄市長は報道陣の取材に、台南は優れた投資環境を備え、近年は都市の生活機能が向