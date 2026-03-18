（台北中央社）韓国がオンライン電子入国申告システムで台湾を「CHINA（TAIWAN）」と不当に表記している問題で、外交部（外務省）は18日、今月末までに前向きな回答が得られなかった場合、外交上の対等原則に基づき、台湾の電子入国カードでの関連項目について、韓国に関する表記に相応の措置を取る方針を韓国側に伝えたと明らかにした。韓国は少なくとも昨年12月から、オンライン電子入国申告システム上の「直前出発地」や「次の