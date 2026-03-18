山梨県韮崎市にある一本桜「わに塚のサクラ」が、桜の見ごろに合わせてライトアップされる。時期は3月下旬～4月上旬、見ごろを迎えた5日間を予定している。 「わに塚のサクラ」は、1989年に韮崎市の天然記念物にも指定された樹齢300年を超えるエドヒガンザクラ。その名の由来に諸説あるという“わに塚”の上に立つ。晴れた日中であれば、その背景に残雪をたたえた富士山や八ヶ岳を望むこともできる。 ライトアップで