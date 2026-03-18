「青春！未来へのパスポート」。山形県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート山形南高校・柔道部文武両道で柔の道を突き進む！若き柔道家たちの強さの秘密とは？（山形） 今回は文武両道で柔の道を突き進む山形南高校柔道部の強さの秘密に迫ります。