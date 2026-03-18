衝撃の一発だ。ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地３月18日にオーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、韓国女子代表と対戦している。15分に植木理子のゴールで先制したなでしこジャパンは、25分に追加点を奪う。スコアラーは、浜野まいかだ。 右サイドで相手２人に囲まれるも、力強い突破で振り切り、ボックス内に侵入すると、角度がほとんどないところからニア上に強烈なシュー