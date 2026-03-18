ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは３月18日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で韓国と対戦している。この“日韓戦”で日本は開始早々にいきなりチャンスを迎える。開始１分、左サイドを突破した植木理子のクロスのこぼれ球に反応した藤野あおばが右足で狙ったが、ゴール左に外れる。さらに７分には決定機。高橋はなの強烈なシュートは相手GKにセーブされ、こぼれたボールには長谷川