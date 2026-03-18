横浜で開催される新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（4月3～5日）内で、4月4・5日に横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で行われる『Echoes Baa』の詳細が発表された。 ■新マネジメントレーベル「Echoes」がキュレーション 『Echoes Baa』は、2024年9月に設立され新マネジメントレーベル「Echoes」がキュレーションするイベント。初開催となった昨