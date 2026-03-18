県内では、今年に入り子グマの目撃が相次いでいます。専門家は、山にエサがないことが影響していると話しています。 ■白井希咲記者 「新発田市では先週、体長約50cmの子グマ一頭が目撃されました。近くに民家はなく、田んぼの方に逃げていったということです。」 10日、新発田市繁山で住民から「子グマが出た」と市役所に通報がありました。また、2月末にも市内の別の場所で子グマの目撃情報が相次ぎました。 ■近くの