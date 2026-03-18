吉野ケ里遺跡の出土品（佐賀県提供）東京大総合研究博物館と佐賀県は18日、弥生時代の環濠集落跡として最大規模である吉野ケ里遺跡（吉野ケ里町、神埼市）の出土品を収蔵したまま展示する新たなモデル「魅せる収蔵庫」の確立に向け、連携協定を結んだ。同博物館が持つ高度な知見を、遺跡がある吉野ケ里歴史公園内に建設する予定の収蔵庫の構想・計画や、出土品の研究に生かす。県によると、出土品はミカン箱ほどの大きさのコン