内村光良が“新しい笑い”に挑む――。フジテレビで27日(24:55〜 ※関東地区ほか)に放送されるコント特番『親切紳士』で演じるのは、困っている人を放っておけない“親切すぎる紳士”。共演には飯塚悟志(東京03)、野間口徹、浜口京子、秋山寛貴(ハナコ)らが集結し、深夜だからこそ実現した新感覚コントが展開される。『親切紳士』この番組は、『内村と相棒』や『チャンハウス』などで若手ディレクターとタッグを組んできた内村が、