地震から命を守るために必要なのは家具の固定。実際の建物を再現した大がかりな実験が行われました。 【写真を見る】家具の固定が生死の分かれ道に…リアル地震実験で見えた危険「本の散乱は『痛いな』で済むが 棚が倒れたら生命の危機」 （西本明日華記者 17日）「家具が次々と倒れていきます」兵庫県三木市にある実験施設「E-ディフェンス」。ここに住宅やオフィスの空間を再現し、実際に揺らして被害を検証します。 ポイント