春服を新調したいけれど、どこで買えばいい？ 迷っているミドル世代におすすめしたいのは、着るだけでこなれ感アップを狙える「新作トップス」 がそろった【LEPSIM（レプシィム）】です。今回は、透かし編みがエレガントなプルオーバーやゆるっと着られるフードシャツなど、1点投入で垢抜け感のあるスタイルを楽しめる、注目のアイテムをご紹介します。 主役級に着映える透かし編みプルオーバー