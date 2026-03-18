ことしの春闘の「集中回答日」を迎えた18日、賃上げとボーナスで満額回答が相次ぎました。 【写真を見る】【春闘】トヨタ自動車は6年連続で満額回答 中小企業の賃上げは｢大手企業が作り出した勢いが後押しに｣ （中島胡桃記者 3月18日午後4時過ぎ）「各社からの回答をまとめたボードには、満額の文字が目立ちます」 ことしの春闘で連合愛知は、目標とする「賃上げ率」について全体で5％。また、格差是正のため中小企