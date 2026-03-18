ÃæÀ¤¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤ò»Ä¤¹´ôÉì¸©¤Î¡ÖÂ¿¼£¸«½¤Æ»±¡¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ»°Âç½¤Æ»±¡¤Î1¤Ä¤È¤µ¤ì¡¢Â¿¼£¸«»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤ª¤è¤½100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë·úÊª¤¬¡¢²òÂÎ¤«ÊÝÂ¸¤«¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1930Ç¯¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¿ÀÉã¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Â¿¼£¸«½¤Æ»±¡¤Ï¡¢ÀÖ¤¤²°º¬¤ËÇò¤¤ÊÉ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ÃæÀ¤¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ò»×¤ï¤»¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£·úÊªÆâ¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤äÊÉ²è¤¬Èþ¤·¤¤ÂçÀ»Æ²¤â¤¢¤ê¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é