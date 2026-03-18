大沢逸美、森尾由美、松本明子ら83年デビューのアイドル“お神セブン”が、3年ぶり3度目となる自主企画イベント「83年組アイドル アラ!?還ライブ」を、8月22日に東京・北千住のシアター1010で開催することが決定した。【写真】“不作の83年組”の絆は健在！お神セブンのメンバー“お神セブン”は、アイドル黄金期の1980年代に、「花の82年組」と呼ばれる中森明菜、早見優、小泉今日子、堀ちえみといった82年デビュー組と、菊