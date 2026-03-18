俳優の森田剛、女優の藤間爽子が１８日、東京・紀伊國屋ホールで行われた舞台「砂の女」（１９日開幕）の合同取材会に登場した。第１４回読売文学賞を受賞し、２０以上の言語に翻訳された安部公房の同名小説が原作。昆虫採集に来た男（森田）が砂穴の家から出られなくなり、そこに住む女（藤間）と奇妙な共同生活に巻き込まれていく。主演の森田は役柄に関して「すごく敏感な役でもあるというか、（言われた）言葉に対して１０