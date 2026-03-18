「春闘」の集中回答日の18日、労働者側が求める賃上げ額に対し、大手企業からは、「満額」の回答が相次いでいます。記者「ホワイトボードには続々と満額回答が書き込まれています」物価高を背景に、労働者側が「物価上昇に負けない」大幅な賃上げを求めるなか、自動車や電機メーカーなどの労働組合が集まる金属労協では18日、49組合中32組合が要求に対して満額の回答を受け取りました。金属労協における平均賃上げ額は、統計開始以