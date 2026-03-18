俳優の森田剛（47）が18日、東京・紀伊国屋ホールで、主演舞台「砂の女」の取材会と公開稽古を行った。安部公房が1962年に発表した同名小説が原作。森田は休暇を取り、昆虫採集のためにある村を訪れた教師の男を演じる。村で出会う謎の女を藤間爽子（31）が熱演。1カ月の稽古を経て、互いの印象について問われると森田は、「しっかり者でカッコいいですね。砂かきしている姿勢もいいし、腰が強いなぁと思って。これは負ける