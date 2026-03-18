乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、先行カット第12弾が解禁された。【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット今回解禁されたのは、南フランス・ニースの海岸で撮影されたカット。真っ青な空と地中海をバックに、濡れたTシャツを脱ぎ去る瞬間のみずみずしい姿を捉えた。白いビキニが太陽の下で映え、「まぶしい」一枚となった。本