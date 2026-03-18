宮城県は18日、村井嘉浩知事が脳の手術のため4月6日〜5月17日に療養すると発表した。手術予定日の4月8日から5日間は伊藤哲也副知事が職務代理者となり、それ以外の期間は原則、病院や自宅から電話で公務を行うとしている。病気は「下垂体腺腫」で、成長ホルモンが過剰に分泌され手足が大きくなるなどの症状が出る。数年前の検査で見つかり、大事に至る前に手術すると決めたという。村井氏は記者団に「責任ある立場で、県民に