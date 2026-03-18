日本バレーボール協会の川合俊一会長（６３）が１８日、都内で取材に応じ、女子選手が日本国籍を取得する手続きの中で、事実と異なる『上申書』が作成され提出されていたとされる問題について「怒っていますよ」と語った。この日、川合会長はＪＶＡ−ＳＶＬ連携会議の進捗（しんちょく）報告会に出席。冒頭で自ら、「近々に記者会見します。その時にお答えをちゃんと、しっかりしたいと思います」と切り出し、「今日はご容赦い