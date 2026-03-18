外務省は18日、米イスラエルとイランの交戦によりイラク国内の米大使館や米軍基地などへの攻撃が続いているとして、イラク全土の危険情報を「レベル4」（退避勧告）とした。外務省によるとイラクの在留邦人は約60人。やむを得ない事情で滞在している場合は不要不急の外出を控え、安全対策を取るよう呼びかけた。