霧島（奥）が突き落としで豪ノ山を破る＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所11日目（18日・エディオンアリーナ大阪）関脇霧島が豪ノ山との1敗対決を突き落としで制し、単独首位に立った。横綱豊昇龍は関脇高安を引き落として2敗を守り、琴勝峰と豪ノ山の平幕2人とともに1差で追う展開となった。大関陣は安青錦が琴勝峰にはたき込まれて5勝6敗となり、琴桜は隆の勝を押し出して7勝目を挙げた。新小結熱海富士も7勝目。十両は