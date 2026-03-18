ある日、椅子の脚カバーを巡って取り合いを始めた、ハルちゃんとすずちゃん。もみ合ううちにすずちゃんがハルちゃんの背中に乗ってしまい、そのままクルクル回る様子が可愛いと反響を呼びました。「もぅ最高じゃないですか！お二人さん」「何、この楽しそうな遊び」と評判で、7万回以上再生されています。 【動画：椅子の脚カバーを取り合う2匹の犬→1匹が体の上に乗ってしまい…コントのような『まさかの展開』】