「あら、かわいい赤ちゃん♡」「可愛すぎる！」と絶賛の声が寄せられているのは、まるで赤ちゃんのような姿になったわんちゃんの光景。お姉さんに哺乳瓶でミルクを飲ませてもらうその光景が、大きな赤ちゃんのようで可愛いと絶賛されています。 そちらの光景は10万再生を突破し、投稿を見た人に笑顔と癒やしを届けることとなりました。 【動画：『大型犬は、哺乳瓶でミルクを飲めるのか』試してみた結果…まるで『人間の赤