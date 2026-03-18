LE SSERAFIMが、初のVRコンサートツアー『LE SSERAFIM VR CONCERT:INVITATION』を4月15日より開催する。 （関連：LE SSERAFIM、正真正銘の“ライブアーティスト”へ「限界を決めない」――5人が語る、追い求める本物の姿） 本イベントはHYBE MUSIC GROUPの女性アーティストとしては初となるVRコンサートプロジェクトとなっており、日本、韓国、米国、台湾の国と地域にて同時上映