¸¶Ìý¤Î¹âÆ­¤Ë¤è¤ê¡¢¸©Æâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ïº£½µ»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢À¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¶â¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤¢¤¹¡Ê£±£¹Æü¡Ë¤«¤é£²£°±ß¤ÎÃÍ²¼¤²¤ò·è¤á¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè½µ¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó£±¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê£³£°±ßÃÍ¾å¤²¤·¤¿ÆûÆü»Ô»ÔÆâ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡£ÃÍ¾å¤²¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¶î¤±¹þ¤ßµÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢Ä¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£±£¸Æü¼èºà¤ËË¬¤ì¤ë¤È¡Ä¢£ÀÖ±©µ­¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡ÖÅ·µ¤¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë