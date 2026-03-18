ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤ÎDICËÌÎ¦¹©¾ìÉßÃÏÆâ¤ÎÃÏ²¼¿å¤«¤é¡¢¹ñ¤Î»Ø¿ËÃÍ¤Î¤ª¤è¤½2000ÇÜ¤È¤Ê¤ëÍ­µ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÖPFAS¡×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÇò»³»Ô¤ÈÇ½Èþ»Ô¤Ë¤¢¤ë12¤Î°æ¸Í¤«¤é»Ø¿ËÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ëPFAS¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ï¹©¾ì¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÇò»³»ÔÌ«Ä®¤Î8¤Ä¤Î°æ¸Í¤È¡¢Ç½Èþ»Ô¤ÎµÈ¸¶Ä®¤ÈµÈ¸¶³ø²°Ä®¤Ë¤¢¤ë4¤Ä¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ12¤Î°æ¸Í¤«¤é¡¢È¯¤¬¤óÀ­¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëPFAS¤¬¿·¤¿¤Ë¹ñ¤Î»Ø¿ËÃÍ¤òºÇÂç2.8ÇÜÄ¶¤¨¤Æ¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç½Èþ»Ô