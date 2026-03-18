声優北川米彦さんが３月５日に肺炎のため死去した。９４歳。所属事務所が公表した。葬儀は近親者で執り行った。多数の作品に携わり、アニメ「キン肉マン（委員長）」「海のトリトン（ナレーション）」「銀河英雄伝説（アルサム）」、映画「フィールド・オブ・ドリームス（ムーンライト・ドク）」などを務めた。