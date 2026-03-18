ＷＢＣ初優勝を飾ったベネズエラのカラフルな道具たちが米野球殿堂で展示されることが決まった。米野球殿堂のＸ（旧ツイッター）が１８日、展示品を紹介した。特に目を引くのは「８番・捕手」で先発出場したペレス（ロイヤルズ）が着用した、レインボーカラーのプロテクター。他にも守護神パレンシアの着用シューズはベネズエラ国旗に使われている赤、黄、青が用いられ、木のイラストが描かれた個性的なもの。アブレイユとＥ・