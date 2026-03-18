歌手の五木ひろしが１８日、大阪・フェスティバルホールで「『よこはま・たそがれ』から５５年五木ひろしアニバーサリーコンサート」を開催。７８歳とは思えないパワフルなステージで３６曲を熱唱し、ナニワのファンを魅了した。白のスパンコールのジャケットにボウタイを結んで登場した五木。右の拳をグイッグイッと振るい「よこはま・たそがれ」を届けた。そしてトークでブレイク前を振り返った。松山まさる、一条英一を経