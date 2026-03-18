市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：今、降っている雨は、あす19日朝まで続きますが、夕方からは晴れてくるでしょう。3連休は晴れます。22日・日曜日は、朝と昼の気温差に気を付けてください。きょう18日夜の予想天気図です。 小野：低気圧と前線が近づいてきています。 小野：あす19日は、低気圧と前線は次