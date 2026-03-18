地震や豪雨、少子化など影響を受け4月に再編される石川県輪島市内の小学校。閉校する各学校の最後の合同卒業式が18日行われ、6年生が新たな門出を迎えました。石川県輪島市で開かれた市内6つの小学校の合同卒業式。18日は6校の6年生67人が門出の日を迎えました。地震の影響でそれぞれの校舎が損壊するなどし、おととし9月から仮設校舎で合同で授業を受けてきた児童たち。 仮設校舎での2年間を経て、この日、無事にハレの日を迎