「そんな性格だからダメなんだ」「誰々と比べたらあなたは…」このような言葉に心がズキッとした経験はありませんか。人格否定とは、相手の人間性や存在価値そのものを否定することを指します。この記事では「人格否定とは何か」を解説し、人格否定になりやすい言葉や、言われたときの対処法まで紹介します。人格否定とは?人格否定とは?誰しも無意識のうちに行ってしまう可能性のある人格否定ですが、相手の本質を揺らす攻撃になり