【モデルプレス＝2026/03/18】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が3月17日までに、自身のInstagramを更新。ロケに長女が同行した様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】42歳元なでしこ「微笑ましい光景」“初恋相手”と遊ぶ3歳娘の姿◆丸山桂里奈、長女とのロケ裏側を公開丸山は「ロケへ、ぷくぷく（長女の愛称）帯同」とつづり、ロケに長女を連れて行ったことを報告。「いちご狩りは初体験の、ぷくぷく大興奮でし