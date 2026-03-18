【モデルプレス＝2026/03/18】ロックバンド・SIAM SHADEのドラマー・淳士が3月17日、自身のInstagramを更新。サポートドラマーとして参加した『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』のヘアメイクを披露し、話題を集めている。【写真】「真矢さんを見てるみたい」イケメンドラマーのヘアメ◆淳士、真矢さんのトレードマークを取り入れたヘアメ公開3月12日に東京・有明アリーナで開催されたライブ『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR