【モデルプレス＝2026/03/18】STARTO ENTERTAINMENTが3月18日、リーガル公式アカウントを更新。公式生配信を騙るサイトやなりすましアカウントについて、注意喚起した。【写真】「23年前と繋がった」と話題の嵐のラストシングル◆STARTO社、嵐関連のなりすましアカウント・偽サイトに注意喚起同アカウントは、現在開催中のARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」に関連して、「公式生配信を騙る偽サイトやタレントのなりすましア