【モデルプレス＝2026/03/18】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が3月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、注目が集まっている。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「お顔小さすぎる」美脚際立つミニスカ姿◆IVEレイ、ミニスカコーデ披露レイは、写真撮影中と思われるポージング中のオフショットを複数枚投稿。窓から自然光が入り込む室内で、グレーの帽子に黒のトップス、引き締まった脚のライ