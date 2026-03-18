侍ジャパンを破ったベネズエラの初優勝で幕を閉じたWBC。チームを支えた若竜が、この大会を通して感じたこととは… 【写真を見る】WBCはベネズエラ初優勝 “侍ジャパン”髙橋宏斗投手が名古屋で語る ｢世界一になれず悔しい｣ あすドラゴンズに合流 WBCで2大会連続侍ジャパンに選出され、1次ラウンドではチェコ戦で先発し、好投を見せたドラゴンズの髙橋宏斗投手。 おととい、アメリカから帰国し、きょうナゴヤ