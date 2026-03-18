きょうから名古屋栄三越で開催されている黄金展。ドラゴンズとのコラボ商品が販売されており、金の小判にはドラゴンズのマークも入っています。 【写真を見る】金高騰の中で｢黄金展｣ 金の茶釜セットは4億円超に ドラゴンズのマーク入り「コラボ純金小判」は55万円 ファンは買う？ 中日ドラゴンズの球団創設90周年を記念した純金小判。10グラムで55万円。 （来場者）Q.ドラゴンズの小判を見ていたが…「もう手が届か