岡田克也さんの選挙ポスターに、「中国のため」などと書かれた紙を貼るなどした罪で罰金20万円の略式命令です。 【写真を見る】中道･岡田克也氏の衆議院選挙ポスターに｢中国のため｣ と貼り紙 落書きも 三重の50代男性に罰金20万円の略式命令 起訴状によりますと、三重県桑名市の50代の男性は、衆院選の公示日だった今年1月27日と先月3日、桑名市内で三重3区に立候補した中道改革連合の前職・岡田克也さんの選挙ポス